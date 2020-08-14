В 2019 году мэр Липецка заработала 53,8 млн рублей

В мэрии Липецка опубликовали декларацию о доходах чиновников за 2019 год Фото: Лия МУРАДЬЯН

На сайте администрации Липецка опубликовали декларацию о доходах чиновников. Согласно документу, мэр города Евгения Уваркина за 2019 год заработала 53,8 млн рублей. Причем 1,4 млн она получила по основному месту работы - в администрации. В собственности у главы города находится квартира 81,1 кв.м. Автомобиля нет. В пользовании - жилой дом площадью 678,2 кв.м. и земельный участок 851 кв.м.

Доход супруга Евгении Уваркиной составил 29,9 млн рублей. Ему принадлежит земельный участок на 5 тыс. кв.м. А также жилой дом площадью 232,5 кв.м. Личного транспорта у мужа мэра тоже нет. В пользовании - жилой дом 678,2 кв.м. И земельный участок площадью 851 кв.м.

Напомним, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заработал 44,9 млн рублей. Кстати, в 2018 году его доход был намного выше - 195,8 млн рублей.