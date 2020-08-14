Под Липецком перевернулась иномарка: водитель погиб, пассажиры в больнице

Под Липецком в ДТП погиб водитель Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 605 нарушений правил дорожного движения. В пьяном состоянии за руль сели 7 водителей. Не пристегнулся во время движения 71 человек. Автомобилисты 1 205 раз превысили скорость. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 27 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувший четверг, 13 августа, на проспекте Победы в Липецке "Форд" врезался в "Ладу Калину". Последняя впечаталась в "Ладу Ларгус". Пострадал 33-летний водитель "Лады Калины". В больнице ему оказали помощь и отпустили.

Страшное ДТП случилось в Елецком районе. На автодороге "Дон" опрокинулся "Мицубиси Лансер". 45-летний водитель скончался на месте. Пострадали пассажиры - мужчины 38 и 62 лет. Их с различными травмами госпитализировали.

В Задонском районе произошла массовая авария. Там столкнулись 4 автомобиля. Водитель "ВАЗ-217130", не выдержав безопасную дистанцию, врезался в "Пежо", который стоял перед светофором. От удара иномарка столкнулась с впереди стоящим "Шевроле-Нива". "ВАЗ" же отлетел на автомобиль "ВАЗ-21150".

В ДТП пострадали несовершеннолетние пассажирки "Пежо" - девочки 8 и 13 лет. Их отвезли в больницу. Там медики оказали девочкам помощь и отпустили домой.