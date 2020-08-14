В Липецке футбольный клуб "Металлург" ушел на карантин из-за коронавируса

В Липецке в футбольный клуб "Металлург" ушел на карантин из-за коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Футболисты липецкого "Металлурга" отправились на карантин. Как сообщили на официальном сайте футбольного клуба, в команде выявили коронавирус. С этой пятницы, 14 августа, игроки, тренеры и представители административного персонала уходят на самоизоляцию.

Из-за этого липчане не поедут в Ногинск. В субботу, 15 августа, "Металлург" должен был играть с местным "Знаменем". Отменяется и приезд соперников в Липецк 19 августа. Судьбу этих встреч решит Российский Футбольный Союз. Гендиректор клуба Владимир Зеновкин надеется, что матчи удастся перенести.

Напомним, что липецкий "Металлург" успешно стартовал в сезоне 2020-2021. В первом туре команда одолела воронежский "Факел-М" со счетом 2-0.