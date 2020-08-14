Могилы в Крутых Хуторах под Липецком разгромили подростки 12 и 13 лет

На этой неделе, 11 августа, на кладбище в селе Крутые Хутора под Липецком разгромили могилы. Местные жители пожаловались на вандалов в соцсетях. Произошедшим заинтересовалась полиция.

- Вот такой ужас сотворили несколько подростков на кладбище в Крутых Хуторах, - написали липчане. - Разрушено очень большое количество памятников, крестов и оградок.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители провели доследственную проверку. Повреждены 80 могил. Оказалось, памятники и оградки разрушили двое несовершеннолетних из Липецка и района. Одному 12 лет, другому - 13.

Липчан, пострадавших от действий подростков, просят обратиться в дежурную часть по следующим телефонам 34-71-75, 35-50-12 или 02.