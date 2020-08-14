В Липецке огонь с мусорки перекинулся на "Газель"

В Липецке загорелся мусор Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 14 августа, в Липецке произошел пожар. У дома №9 по улице Меркулова загорелся мусор. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 11.59.

К месту вызова выехало 1 пожарно-спасательное отделение. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, площадь возгорания составила 3 кв.м. Когда пожарные прибыли на место, огонь перекинулся на "Газель", припаркованную рядом. Пламя повредило кузов машины. Из людей никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Спасатели напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. А в случае происшествия необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.