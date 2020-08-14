За грязный салон машины липчанин забрал паспорт и 6 000 рублей пассажирки

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего автолюбителя. Его подозревают в совершении преступления по ч.1 ст.330 УК РФ "Самоуправство".

По данным следствия, в конце июля 56-летняя женщина испачкала салон автомобиля подозреваемого. Мужчина потребовал оплатить химчистку, но липчанка отказалась это сделать. Тогда он забрал банковскую карту пассажирки и перевел на свой счет около 6 тыс. рублей. А затем забрал паспорт женщины и пообещал вернуть только после погашения задолженности.

Липчанка обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автомобилисту грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо до 2 лет исправительных работ, либо арест до 6 месяцев.