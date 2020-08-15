Под Липецком мужчина украл у священника продукты, чтобы отпраздновать Медовый спас

В минувшую пятницу, 14 августа, в отдел полиции Усманского района обратился настоятель одного из местных храмов. Батюшка сообщил, что ночью кто-то пробрался в его дом, отжав окно. Неизвестный похитил продукты и напитки на общую сумму 14 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители по «горячим» следам установили предполагаемого преступника. Им оказался 42-летний местный житель. Вора доставили в отдел полиции.

Мужчина рассказал стражам порядка, что часть похищенного уже съел и выпил. Так он отпраздновал Медовый спас. В отношении липчанина возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 6 лет лишения свободы.