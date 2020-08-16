За сутки в Липецкой области заразились коронавирусом 16 человек

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост зараженных за минувшие сутки в Липецкой области составил 16 человек. Об этом сообщил оперштаб 16 августа. Накануне число инфицированных было практически идентичным - 17 заболевших. Всего с начала эпидемии на территории региона медики выявили 4 816 случаев новой коронавирусной инфекции.

4 205 человек уже справились с Covid-19 и выздоровели, накануне власти сообщили о 72 липчанах, окончивших лечение. 23 пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.