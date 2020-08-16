Молодому липчанину грозит до 10 лет тюрьмы за сверток с марихуаной

Липецкие правоохранители задержали 27-летнего местного жителя по подозрению в употреблении и хранении наркотиков. К слову, молодой человек уже был ранее судим. Во время досмотра полицейские нашли у него в рюкзаке сверток с запрещенным веществом. Экспертиза установила, что это марихуана массой 182,3 грамма, что является крупным размером.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, совершенное в крупном размере». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Отметим, что завтра в регионе начнется второй этап операции «Мак-2020». Полицейские будут искать и уничтожать незаконные посевы наркотических растений. Во время первого этапа, который прошел в июле, сотрудники МВД выявили 33 преступления, ликвидировали 51 очаг дикорастущих растений, изъяли почти шесть килограммов запрещенных веществ.