В Липецкой области около 600 человек продолжают лечение от коронавируса

фото из архива "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в регионе выявили 16 случаев коронавируса. По муниципалитетам они распределились следующим образом: Липецк - девять, Елец, Грязинский район, Елецкий, Краснинский, Становлянский, Усманский, Чаплыгинский районы - по одному. Всего в области коронавирус обнаружили у 4 816 человек. 4209 пациентов выздоровели, еще четверо одолели болезнь. 23 человека умерли. 584 - продолжают лечение.

По состоянию на 16 августа в больницах находятся: 236 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 144 - с подозрением на вирус. Лечатся на дому 348 пациентов с легкой формой Covid-19.