В ДТП на проспекте Победы пострадавших доставали спасатели

Серьезная авария произошла в Липецке в минувший выходной, 16 августа. На улице Буденного столкнулись "Ниссан" и "Шкода". Кульминационный момент ДТП попал в объектив видеокамеры.

Одна из иномарок неслась по проспекту Победы. В этот момент с улицы Буденного на магистраль начал выезжать второй автомобиль. В этот момент на огромной скорости в него врезалась легковушка. Машины проскользили по проезжей части. Иномарки впечатались в ограждение, причем по разные стороны дороги.

По словам очевидцев, самостоятельно выбраться из автомобилей людям не удалось. Спасателям пришлось разрезать машины. На место происшествия также приехали автоинспекторы и медики. Информация о количестве пострадавших уточняется.