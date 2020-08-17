В Липецке 20-летний рецидивист угнал "Вольво" и попал в ДТП

На прошлой неделе в отдел полиции Липецка обратился 31-летний мужчина. Он сообщил что с 30 июля по 9 августа кто-то угнал его "Вольво". Машина стояла на территории автосервиса по Боевому проезду.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автомобиль нашли на трассе "Орел-Тамбов". Иномарка попала в ДТП и ее пришлось эвакуировать. Предполагаемого преступника задержали чуть позже. Им оказался неработающий ранее судимый 20-летний липчанин.

Еще один угон произошел 14 августа. У 53-летнего жителя областного центра украли "ВАЗ-21074", припаркованный у дома по улице Бунина. Машина была неисправна. На чужое покусился неработающий 31-летний липчанин. Его задержали. Автомобиль вернули владельцу.