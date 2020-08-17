В ДТП на проспекте Победы в Липецке пострадал 2-летний ребенок и трое взрослых

В минувшее воскресенье, 16 августа, в Липецке на проспекте Победы столкнулись иномарки. Напомним, в 21.55 в ДТП попали "Ниссан Альмера" и "Шкода Октавия". Момент столкновения и последствия происшествия попали в объектив камер. Видео можно посмотреть здесь.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, в аварии пострадали 32-летний водитель "Ниссана", а также его пассажиры - 29-летняя девушка и 2-летний малыш. Автомобилиста с травмами госпитализировали. Остальным медики оказали помощь и отпустили. Также в больницу положили 27-летнего пассажира "Шкоды".

По предварительным данным, причина ДТП - нарушение очередности проезда водителем "Ниссана". Окончательный ответ специалисты дадут после административного расследования.