Под Липецком из-за вандалов может исчезнуть пруд

Глава администрации Елецкого района Олег Семенихин пожаловался на вандалов. В он рассказал, что в полях у Большеизвальского поселения Липецкой области есть небольшой пруд. Но скоро он может пересохнуть.

- Всему виной вандалы, которые разбирают гидротехническое сооружение на плотине пруда, вырезая металлическую трубу по частям, - написал Олег Семенихин в своем инстаграм. - Осталось совсем немного и будет вырезана заслонка, пруд "уйдет".

Похитителей металла уже ищет полиция. Глава района надеется, что злодеев найдут и привлекут к ответственности. А также призвал местных жителей беречь окружающие пространства и сообщать об актах вандализма. Напомним, что он рук хулиганов в Елецком районе пострадали детская площадка, мусорные контейнеры, урны, скамейки.