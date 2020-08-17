За неделю в Липецкой области клещи напали на 49 человек

К 13 августа клещи покусали 2 917 жителей Липецкой области. Из них 1 164 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество нападений уменьшилось на 15%. За неделю к медикам обратились 49 липчан. Покусы зарегистрированы во всех районах области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за 7 месяцев выявили 7 случаев клещевого боррелиоза.

Из клещей, доставленных для исследования, 390 оказались инфицированы возбудителем клещевым боррелиозом. У 115 обнаружили гранулоцитарный анаплазмоз. Еще у 39 - моноцитарный эрлихиоз.

В 66,5% случаев клещи присосались к липчанам на территориях домовладений и приусадебных участков. В 24,2% - на природе. В 5,6% - в садоводческих товариществах. 1,3% случаев произошли в парках. 1% - на кладбищах.

В этом году обработать от клещей планировали 700 га территорий. По состоянию на 5 августа акарицидные обработки провели на площадь 779,2 га.