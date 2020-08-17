Во вторник в Липецке 9 улиц останутся без света, 11 - без холодной воды

Во вторник, 18 августа, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Адмирала Макарова, 18, 18а, 20; проспект Мира 13б.

С 2 до 5 часов вечера свет отключат по адресам: улица Гагарина, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Островского, 13; Парковая 2, 4, 6-8. А также в частном секторе: Островского, Багратиона, Свиридова, 5; 8 марта 2б, 22, 24, 24/5, 26А, 26/2-26/5, 28, 30, 32, 32А, 34.

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся липчане, проживающие по улицам Юношеская, 1-10; Металлистов, 1, 3, 5; Ангарская, 4, 9, 19, 21, 25, 23, 23а, 27; Ударников, 5, 7, 7а; Поперечный проезд, владение 4, 4а, 25, 25/1, 25/2, 27а; Желябова, 14, 14а, 16, 19, 31а, 31, 17; Плеханова, 33, 33а, 35, 33б, 37/6, 35а; Зегеля, 30а, 44; Угловая, 11, 15; проспект Мира, 30; Осипенко, 2-9, 8а.

Воды липчане смогут набрать у дома №9а по улице Юношеская, №4 по Поперечному проезду, №27 по Ангарской, №19 по Желябова, №6 по Осипенко. Подробности по номерам 175 и 236-175.