Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 августа 2020 года составило 24 человека

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 августа 2020 года увеличилось. В этот вторник в региональном оперативном штабе сообщили о 24 смерти пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Умер мужчина из Елецкого района. Ему было 66 лет.

Инфекция вызвала у ельчанина двустороннюю пневмонию. Он лежал в больнице. При этом у мужчины была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, а внебольничная пневмония имела тяжелое течение. Медики констатировали смерть на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершего, - прокомментировали в региональном оперштабе.

Напомним, всего за время пандемии коронавирус выявили у 4 834 жителей Липецкой области.Выздоровели более 4 200 человек.