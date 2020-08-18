Под Липецком водитель сбил пешехода и уехал

Под липецком сбили пешехода Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 188 нарушений правил дорожного движения. По данным регионального УГИБДД, 11 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 67 человек не стали пристегиваться во время движения. 1 835 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Случилось 33 ДТП, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 17 августа, на проспекте Победы в Липецке "Шкода" врезалась в "Ниссан". За рулем первой иномарки находился 19-летний парень. 60-летнего водителя "Ниссана" с травмами доставили в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили.

В Липецке столкнулись "Шкода" и "Ниссан" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В селе Кривополянье Чаплыгинского района сбили 37-летнего пешехода. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу. Напомним, что за оставление места аварии грозит лишение прав от 1 до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток.