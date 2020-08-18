В Липецке у гипермаркета нашли труп дальнобойщика из ДНР

В Липецке у ТЦ "Ашан" нашли мертвого дальнобойщика. Как стало известно "КП-Липецк", его машина два дня простояла в районе торгового центра. Мужчину обнаружили на спальном месте в кабине. Ему было 56 лет. Родом умерший из Харцызска - города в ДНР.

- По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России проводит доследственную проверку. Причина смерти устанавливается.

Напомним, что 10 августа на парковке у парка Победы в машине нашли еще одного умершего мужчину. Им оказался 43-летний житель Севастополя. Автомобиль пришлось вскрывать спасателям. На теле мужчины не нашли видимых признаков насильственной смерти.