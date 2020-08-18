Под Липецком пропал хромой мужчина с татуировками и серьгой в ухе

В Липецкой области пропал мужчина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 37-летнего мужчину. Корчагин Сергей Иванович пропал на прошлой неделе в Хлевенском районе. 13 августа он ушел из дома в районе улицы Садовой села Донская Негачевка около 11 часов утра. До сих пор его местонахождение не установлено.

Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован. Пропавший также нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 179 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: ветровка защитного цвета, черная футболка, черная кепка, синие джинсы, светлые кроссовки.

Особые приметы: серьга в левом ухе, цветные татуировки на правом плече и шее в виде узора, хромает на правую ногу.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Корчагина или знает, где он может находиться, либо обладает иной информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru