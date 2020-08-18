В Липецке несовершеннолетний угнал машину и утопил ее в реке

На днях в отдел полиции Липецка обратился 47-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что с 15 на 16 августа кто-то угнал его автомобиль "ОКА" от дома по улице Зои Космодемьянской.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, машину нашли в реке Воронеж. В 700 метрах от Набережной ее обнаружил рыбак. Предполагаемого преступника задержали и доставили в отдел. Им оказался 17-летний парень.

Он рассказал, что решил угнать транспорт и продать его. Но с последним возникли проблемы. Тогда липчанин вытащил из автомобиля магнитолу, две колонки, противогаз, четыре удочки и подставки под них, сеть, а машину утопил. Украденное он продать не успел - его задержали.

Возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 Ук РФ "Кража". Наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.