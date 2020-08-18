В среду в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

В среду, 19 августа, в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду. Но не у всех. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 2 часов дня без электроэнергии останутся жители домов №31, 31а, 33, 35, 37 по улице Титова. С 9 утра до 4 часов вечера света не будет по улице Адмирала Макарова, 18, 18а, 20 и по проспекту Мира, 13б.

С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в домах №1-3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайняя.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители села Подгорное по улице Крайняя, 1-3, 7, 9, 11; Подгоренская, владение 4, 4ст.1, владение 6, 10, 12, 14, 18а, 18б, 4, 4а, 14б, ст. 16, 18. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Железнодорожная, 1-19; проезд Лузана, 9-11; Гранитная, 2, 2а.

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат по улице Свиридова, 6, 8, 8а, 10, 12, а также в частном секторе: улица Красная, 61-155; 20 Партсъезда; Маяковского; Арктическая.

Воду подвезут к дому №7 по улице Крайняя, №6 по Свидирова, №14 по улице Железнодорожная, №1-3 по Маяковского. Вопросы об отключениях можно задать по телефонам 175 и 236-175.