Под Липецком в жилом доме взорвался газ

В этот вторник, 18 августа, в жилом доме в Тербунском районе Липецкой области взорвался бытовой газ. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 18.25. Два отделения пожарно-спасательной части тут же выдвинулись к дому №60 по улице Красная заря села Тербуны.

Это оказался дом барачного типа на 8 квартир. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, обрушилась часть кирпичной кладки. К счастью, пожара не последовало. По предварительным данным, есть пострадавший. Медики оказали ему помощь. В причинах происшествия разбираются специалисты.

Напомним, в случае происшествия необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.