Выборы депутатов горсовета Липецка: голосование пройдет на 215 участках

В сентябре этого года в Липецке состоятся выборы депутатов горсовета. Отдать свой голос липчане смогут в воскресенье, 13 сентября.

Выборы пройдут на 215 участках, расположенных во всех районах города. Липчан ждут на участках по месту прописки. Проголосовать в другом месте не получится. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участки уже комплектуются необходимым оборудованием, компьютерной техникой, средствами связи, мебелью. В 160 участках поставят КОИБы – электронные урны. Там, где самые густонаселенные одномандатные избирательные округа. По предварительным данным, речь идет о новых районах города. 90% участков оборудуют видеокамерами. Везде поставят металлодетекторы.

Приглашение на выборы избиратели получат в конце августа. В листовке укажут о месте и датах проведения голосования, как проголосовать досрочно или вне избирательных участков. Список кандидатов разместят на обратной стороне приглашения.

Досрочное голосование проведут со 2 по 10 сентября. С 11 по 13 сентября включительно будет проходить голосование на дому. Заявку нужно отправить в избирательную комиссию в период с 3 до 13 сентября до 14.00.