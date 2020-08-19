У сел под Липецком обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны

Под Липецком взорвали боеприпасы Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший вторник, 18 августа, в Липецкой области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд 203 мм нашли на окраине села Солдатское. Минометную мину 76 мм – в районе деревни Петровское.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, взрывотехническая группа доставила боеприпасы на полигон Тербунского района. Там специалисты уничтожили взрывоопасные предметы.

Напомним, в окрестностях села Солдатское также обнаружили обломки самолета. Поисковики предполагают, что это был истребитель ЛаГГ-3, сбитый в бою летом 1942 года. Части деревянной обшивки аппарата и заднее шасси подняли с глубины в 2 метра. С помощью номерных деталей специалисты планируют узнать имя летчика и подробности того периода.