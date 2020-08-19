Липчанка разбила сердце рецидивиста, а он обчистил ее квартиру

На днях в отдел полиции Липецка обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что в ночь с 16 на 17 августа кто-то разбил окно и проник в ее квартиру по улице И. Франко. Негодяй украл золотые кольца, наручные позолоченные часы, ТВ-приставки, колонки, осенние мужские ботинки, детские кроссовки, молоток, утюг, сигареты, а также вытащил продукты из холодильника. Общая сумма похищенного – 19 400 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 37-летний липчанин.

Подозреваемый рассказал, что знал потерпевшую. Он оказывал ей знаки внимания, но та их отвергла. Напившись с горя, мужчина решил сделать возлюбленной сюрприз – забраться в квартиру. Попав внутрь и осмотревшись, он не смог противостоять соблазну. Схватив все, что попалось на глаза, вор вылез через окно и убежал.

Правоохранители изъяли у злодея ТВ-приставки, мужскую и детскую обувь. Остальные предметы исчезли. Куда именно, мужчина не помнит. Задержанного заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Рецидивисту грозит до 6 лет тюрьмы.