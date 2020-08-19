За сутки в Липецке и области сбили 3 пешеходов

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 855 нарушений правил дорожного движения. 7 водителей оказались пьяны. 54 человека проигнорировали ремни безопасности. 1 501 раз автомобилисты превысили скорость. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, произошло 30 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В прошедший вторник, 18 августа, под колеса автомобилей попали 3 пешехода. На улице Меркулова в Липецке 59-летний водитель автобуса «ПАЗ» наехал на 45-летнего мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего отвезли в больницу, а после отпустили.

На улице Терешковой 25-летняя девушка за рулем «Форда» сбила 70-летнего пенсионера. ДТП случилось на пешеходном переходе. Липчанина госпитализировали. На улице Орджоникидзе в Ельце 36-летняя автоледи наехала на 23-летнюю девушку. Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.

На трассе «Дон» в Задонском районе «Ситроен-С4» врезался в «Рено-Дастер». Травмы получили 32-летний водитель «Рено» и его 53-летняя пассажирка. Их доставили в больницу.

В Усмани на перекрестке в районе улицы Карла Маркса столкнулись «КАМАЗ» и мотоцикл. По предварительным данным, большегруз не предоставил преимущество двухколесному транспорту, который ехал по главной дороге.

А на трассе Липецк-Лебедянь улетел в кювет и перевернулся «КАМАЗ».