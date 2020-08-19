Из-за велопарада в воскресенье перекроют центр Липецка

В это воскресенье, 23 августа, в Липецке состоится велопарад. Старт назначен на 13.00. Из-за мероприятия на время перекроют центр города. Маршрут участников: «СК «Звездный» - улица Космонавтов – площадь Авиаторов – Гагарина – Зегеля – площадь Плеханова – Зегеля – Ленина – Гагарина – площадь Авиаторов – Гагарина – Терешковой – СК «Звездный».

По информации пресс-службы мэрии, с 12.30 до 14.00 по этим улицам движение транспорта будет осуществляться в режиме ожидания. В том числе автобусов №1, 1«Т», 3, 9«Т», 11, 12, 17, 23, 24, 24А, 33, 40, 48, 300, 302, 306, 311, 315, 317, 322, 323, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, 378. Как только велосипедисты проедут участок, автобусы начнут двигаться дальше.

Более подробную информацию о работе общественного транспорта можно получить в центральной диспетчерской города по телефону 31-00-82.