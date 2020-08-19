Взрыв газа в жилом доме под Липецком: прокуратура проводит проверку

Прокуратура Липецкой области проводит проверку по факту взрыва бытового газа Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Происшествием со взрывом бытового газа в Липецкой области заинтересовалась прокуратура. В минувший вторник, 18 августа, в селе Тербуны в жилом доме на 8 квартир взорвался газ. После хлопка обрушилась часть стены здания со стороны квартиры №1. Остальные помещения не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с термическими ожогами госпитализировали одного из жителей. Предварительная причина взрыва – бытовая утечка газа в настенном отопительном котле. Последний раз газовое обслуживание в доме проводилось в декабре 2019 года. Прокуратура Тербунского района проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".