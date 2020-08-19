В четверг в Липецке до +23 градусов и небольшой дождь

В Липецке до +23 градусов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 20 августа, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура от 8 до 13 градусов тепла.

Днем воздух в регионе прогреется до +23 градусов. Ветер усилится до 8-13 м/с. Местами небольшой дождь. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт.ст.

В пятницу, 21 августа, в Липецке погода не сильно изменится. В темное время суток до 16 градусов выше ноля и кратковременный дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки +23 градуса. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 751 мм рт.ст.