Линейки 1 сентября в Липецке и области не будут массовыми

1 сентября в Липецке и области пройдет оффлайн Фото: Юлия КЛЮЕВА

Новый учебный год в Липецкой области начнется в очном режиме. По информации пресс-службы региональной администрации, линейки проведут, но они не будут массовыми.

В 2020 году в школу пойдут около 125 тыс. ребят в области. Из них 13 тыс. первоклассников. Расписание в учебных заведениях составили в соответствии с учетом требований Роспотребнадзора. У учащихся и педагогов дважды в день будут измерять температуру. Классы будут постоянно проветривать.

Напомним, что с 1 сентября заработают все школы, детсады, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования. В рамках подготовки к новому учебному годы приняли 720 организаций. На подготовку выделили более 800 млн рублей. Около 600 млн ушло на ремонты и реконструкции. Еще 24 млн - на пожарную безопасность. 100 млн рублей потребовалось на антитеррористическую защищенность. А чтобы обеспечить учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями - 75 млн рублей.