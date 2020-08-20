Под Липецком водитель, сдавая назад, сбил 2-летнюю малышку

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 1 889 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 6 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 54 человека не пристегнулись. 1 471 раз автомобилисты нарушили скоростной режим. Также произошло 20 аварий, в которых никто, кроме машин, не пострадал.

В минувшую среду, 19 августа, на улице Краснозаводская в Липецке 40-летняя женщина за рулем "Мицубиси" врезалась в "ЗАЗ". Пострадала 59-летняя пассажирка последнего. Ее с различными травмами доставили в больницу, а после отпустили.

В Задонском районе на трассе М-4 "Дон" автомобиль "Ивеко" с прицепом влетел в металлическое ограждение. 36-летнего водители госпитализировали.

В Ельце на нерегулируемом перекрестке улиц Пушкарская и Пушкина столкнулись мотоцикл и "ВАЗ-21110". По предварительным данным, правила нарушил мотоциклист. Его доставили в больницу с повреждениями.

В Усмани на улице Терешковой 34-летний водитель "Шевролет" сбил 2-летнюю девочку. Автомобилист сдавал назад и не увидел, что там шла женщина с ребенком. Малышку доставили в больницу. Там ее осмотрели медики и отправили домой.