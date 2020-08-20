В Липецке в реке Воронеж чуть не утонул парень

В минувшую среду, 19 агуста, в Липецке чуть не утонул молодой человек. 22-летний парень решил искупаться в реке Воронеж. Он заплыл далеко от берега и выбился из сил. Липчанин начал тонуть. Он успел подать сигнал о помощи и привлек к себе внимание спасателей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах тут же бросились на помощь. К счастью, успели вовремя. Они достали парня из воды и доставили на берег. Там пострадавшему оказали первую помощь. После чего спасатели поговорили с молодым человеком о правилах поведения на воде и попросили впредь не пренебрегать ими. Ибо последствия могут оказаться плачевными.