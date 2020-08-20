Получить компенсацию на оплату детсада в Липецке стало проще

В областном центре упростили процедуру получения компенсации на оплату детского сада. К мэру Липецка Евгении Уваркиной обратилась горожанка. Она пожаловалась на множество документов, которые нужно собрать для получения суммы. Процедуру решили упростить.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, теперь для получения компенсации родителям нужно лишь взять справку о зарплате за последние 3 месяца, предоставить информацию об алиментах, если они есть, а также написать заявление. Все остальные бюрократические вопросы возьмут на себя сами структуры. Оформить документы можно в бухгалтерии детсада.

Напомним, что получить компенсацию могут липецкие семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Многодетные семьи получают выплаты вне зависимости от этого.

Более подробно по этому вопросу можно узнать по телефонам 30-95-17, 30-94-74, 30-94-76. Звонить по будням с 8.30 до 17.30. Перерыв с 13.00 до 13.48.