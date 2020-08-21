В пятницу 2 улицы Липецка останутся без света, 3 - без холодной воды

В пятницу, 21 августа, в Липецке ожидается отключение света и холодной воды. С 9 утра до 3 часов дня без электричества останутся жители улиц Крупской, 12, 14; Невского, 12. А с 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет в садоводческом товариществе "Студеновское".

Также в пресс-службе АО "ЛГЭК" сообщили, что в связи с ремонтными работами отключат воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: Поперечный проезд, владение 4, 25, 25/1, 25/2, 27а, 4а.

Воду подвезут к дому №4 по Поперечному проезду.

На этот же период времени без воды останутся жители улиц 15 микрорайон, 22-25, 23а, 24а, 24а/2, 24б, 35а, 35б, 35-37; Водопьянова, 70.

Воды можно будет набрать у дома №25 по улице 15 микрорайон.

Более подробная информация по телефонам - 175 и 236-175.