В пятницу в Липецке до +25 градусов и северо-восточный ветер

В Липецке тепло, но не по-летнему Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 21 августа, в Липецкой области переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью до 11 градусов тепла.

В светлое время суток воздух в региона прогреется до +25 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт.ст.

В субботу, 22 августа, в Липецке будет тепло, но уже не по-летнему. Ночью максимум 12 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется лишь до +23 градусов. Утром ясно, а днем переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Ветер северный 7-10 м/с. Атмосферное давление без изменений - 752 мм рт.ст.

День становится короче. Восход в 5.16. Солнце опускается за горизонт в 19.31. Долгота дня 14 часов 15 минут.