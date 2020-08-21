За неделю в Липецке подорожало молоко и соль, а яйца, картофель и лук подешевели

Липецкстат опубликовал информацию о ценах на продукты в Липецкой области по состоянию на 17 августа. За неделю не изменилась средняя стоимость 1 кг говядины - 332,46 рубля, баранины - 375,44 рублей, колбасы полукопченой и варено-копченой - 390 рублей, сметаны -206,37 рублей, овощных консервов для детского питания - 439,55 рублей, ржаного хлеба - 41,51 рубль.

На 2,3% подорожало пастеризованное цельное молоко. Неделю назад литр молока стоил 50,82 рублей. На этой неделе средняя цена - 51,98 рубль. На 1,4% увеличилась стоимость мороженой неразделанной рыбы - 127,25 рублей за 1 кг. Пищевая поваренная соль выросла в цене на 4,3%. Она стоила 10,80 рублей, а теперь 11,26 рублей.

На 1,4% подешевел десяток куриных яиц. Цена неделю назад - 50,02 рублей. В настоящее время - 49,31 рублей. Пшено упало в цене на 1,5% - 50,04 рублей за 1 кг. Картофель стал дешевле на 7,5%. Стоил 25,20 рублей за 1 кг. Теперь липчане могут его купить за 23,31 рубля. На 9% упал в цене репчатый лук - 22,39 рубля. На 6,3% снизилась цена на яблоки - 92,24 рубля за 1 кг.