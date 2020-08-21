Мошенники выманивают у липецких пенсионеров паспортные данные в обмен на бесплатные продукты

В Липецке и области появились мошенники. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, злодеи обманывают самых доверчивых - пенсионеров. Звонят пожилым липчанам, представляясь сотрудниками соцзащиты. И рассказывают, что в сентябре лицам старше 65 лет будут раздавать продуктовые наборы. Негодяи просят пенсионеров продиктовать паспортные данные - якобы, чтобы внести заявку в список.

В региональном Управлении соцзащиты заявили - никакой бесплатной раздачи продуктов на сентябрь не планируется. К тому же, для этого не нужно паспортные данные и копии документов. Информацию о существующих мерах поддержки можно получить, позвонив в единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48. Звонок бесплатный.

Напомним, ранее за сутки мошенники увели с банковских карт липчан более 1,3 млн рублей. Подробности здесь.