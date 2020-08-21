У горожан спрашивают, где в Липецке нужны велодорожки

В Липецке продолжают обустраивать велодорожки. Сеть становится все более популярной в России. В городском департаменте градостроительства и архитектуры хотят услышать мнение липчан о велодорожках в городе. Ответы на несколько вопросов: с какими проблемами горожане сталкиваются при движении по велодорожкам в областном центре, есть ли замечания по их организации, а также где и в каком направлении нужно развивать велоинфраструктуру в Липецке?

В городе планируют создать большую сеть велодорожек. Главная цель - сделать ее комфортной для жителей. Поделиться своим мнением или что-либо предложить по этому вопросу липчане могут на странице в инстаграме - @depgrad48. Сотрудники департамента обещают прочитать и учесть каждый комментарий.