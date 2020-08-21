В Липецке водитель сбил 91-летнюю пенсионерку и скрылся

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 363 нарушений правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 7 водителей. Еще 39 человек проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 1 011 раз превысили скорость.

В минувший четверг, 20 августа, на улице Катукова в Липецке столкнулись "ГАЗ 3302" и "Лада Гранта". 19-летняя девушка за рулем второй машины доставили в больницу. Там ей оказали помощь и отпустили. Предварительно, 58-летний водитель "ГАЗа" нарушил очередность проезда.

На улице Зои Космодемьянской вне пешеходного перехода сбили 91-летнюю пенсионерку. Медики оказали ей помощь. Водитель с места ДТП скрылся. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, позже его разыскали - 49-летнего мужчину за рулем "ВАЗ-21150". Ему грозит лишение штраф от года до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.

В Задонске авария произошла на улице Комсомольская. Там столкнулись "Лада-217230" и мотоцикл "Десна". 17-летнего мотоциклиста госпитализировали. По предварительным данным, 29-летняя женщина за рулем машины не уступила дорогу мототехнике.

В тот же день легковушки столкнулись на площади Мира в областном центре.