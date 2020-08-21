В выходные автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Липецке и области

В эту пятницу, 21 августа, в Липецке и области автоинспекторы выйдут в рейд. Все выходные, по 23 августа, они будут выявлять пьяных водителей. В Госавтоинспекции напоминают, управление машиной в нетрезвом состояние - одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия такого поступка могут быть плачевными.

За минувший период сократилось количество ДТП, связанных с управлением транспортом в пьяном виде. Однако, число смертельных случаев по вине таких водителей велико - каждый 4 смертельный случай на дорогах.

За вождение автомобиля в нетрезвом виде водителю грозит 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав от 1,5 до 2 лет. Также автоинспекторы просят липчан сообщать о пьяных водителях по телефонам 02 или 112.