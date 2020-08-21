Футболистов липецкого "Металлурга" выпустили с карантина

Фото пресс-службы ФК "Металлург"

Команда липецкого "Металлурга" вышла с карантина. На неделе футболисты дважды сдали тесты на COVID-19. Они оказались отрицательными. И в эту пятницу, 21 августа, руководство клуба получило официальное разрешение от Роспотребнадзора о проведении игр. Ближайший матч состоится в воскресенье, 23 августа, с белгородским "Салютом". Начало в 17.00

Этим днем стартовали тренировки. Команде предстоит наверстать упущенное за неделю. А болельщикам напоминают об ограничениях из-за COVID-19. Так, на стадион пустят не более 1 тыс. человек - 10% от вместимости. На входе зрителям измерят температуру, а также проверять наличие масок и перчаток.

Напомним, на прошлой неделе в команде выявили 1 случай заражения коронавирусом. Всех отправили на самоизоляцию. Из-за этого "Металлургу" засчитали техническое поражение за неявку на матч в Ногинск.