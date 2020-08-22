Злодей украл сумку из камеры хранения в магазине Липецка

На минувшей неделе в отдел полиции Липецка обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то украл его сумку из камеры хранения магазина по улице Папина. Внутри находился паспорт и продукты на сумму 1 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника. Задержали неработающего 30-летнего липчанина. Подозреваемый рассказал, что ключом от своей ячейки открыл чужую и выкрал сумку. Ее и паспорт вернули потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.

Кстати, этого же злодея подозревают в хищении банковской карты. С нее пропало 3 тыс. рублей. Ведется следствие.