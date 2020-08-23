31-летнего липчанина осудят за нападение с ножом на отца и угрозы убийством двум женщинам

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого липчанина. Его обвиняют по двум статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Полицейские выяснили, что в октябре прошлого года мужчина, будучи пьяным, находился около дома по бульвару Шубина. Девушка, которая тут же гуляла со своей собакой, чем-то не понравилась липчанину, он начал оскорблять ее, а потом достал нож и стал угрожать убийством.

Через пару месяцев, в декабре, уже у себя дома обвиняемый накинулся на отца и поранил ему левое предплечье и переднюю брюшную стенку. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Вред здоровью экспертиза оценила как средней тяжести.

В феврале 2020-го на лестничной площадке дома 31-летний липчанин, опять же пьяный, начал оскорблять соседку и угрожать ей молотком. Женщина обратилась в полицию.

- В совершении преступлений обвиняемый признался полностью. Свои противоправные поступки он объяснил чрезмерным пристрастием к употреблению алкоголя и возникающей на этом фоне агрессии, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.