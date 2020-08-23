За сутки в Липецкой области заразились коронавирусом 16 человек, еще трое выздоровели

фото из архива "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ

Суточный прирост зараженных в Липецкой области составил 16 человек. По муниципалитетам новые случаи распределились следующим образом: Липецк - 11, Елец - два, Грязинский, Задонский и Усманский районы - по одному. Всего в регионе зарегистрировали 4 934 инфицированных.

4470 человек выздоровели, за сутки побороли болезнь еще три пациента. 25 липчан умерли. 439 - остаются на лечении.

По состоянию на 23 августа в больницах находятся: 221 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 155 - с подозрением на вирус. 218 пациентов с легкой формой COVID-19 лечатся дома.