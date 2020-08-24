Жесткое ДТП в Липецке на Трубном проезде: пострадали трое

В минувшее воскресенье, 23 августа, в Липецке произошла серьезная авария. На Трубном проезде возле дома №6 столкнулись 3 легковушки. Сообщение о происшествии поступило спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, к месту ДТП прибыло одно пожарно-спасательное отделение. Они деблокировали пострадавшего, помогли доставить его до кареты скорой помощи. По предварительным данным, всего в аварии пострадали 3 человек. Причину ДТП устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Липчан просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависят жизни и здоровье ваших близких и окружающих.