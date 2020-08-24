С понедельника в Липецке изменилось расписание автобуса №44

В Липецке изменилось расписание автобуса Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке изменили расписание маршрута №44 «Автостанция «Сокол» - село Желтые Пески». С этого понедельника, 24 августа, скорректировано время отправления автобусов от остановки «Железнодорожный вокзал». Раньше общественный транспорт стартовал в 15.33. Теперь автобусы будут отъезжать от остановочного пункта чуть позже – в 15.50.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации города, перенести время отправления попросили сами местные жители. Более подробную информацию о движении автобусов в областном центре можно узнать в центральной городской диспетчерской по телефону 31-00-82. А время отправления транспорта от конечных остановок размещено на сайтах департамента транспорта и МБУ «ЛГТК».