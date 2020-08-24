В Липецке готовятся к отопительному сезону Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке уже вовсю готовятся к отопительному сезону. Специалисты ресурсоснабжающих организаций проверяют работу управляющих компаний. А сотрудники департамента ЖКХ проводят документарные проверки. В том числе, незапланированные выезды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты побывали в дома №5 по улице Меркулова, №93 по проспекту Победы и №10 на Сиреневом проезде. Там уже отремонтировали крышу, межпанельные швы и внутридомовые сети, промыли трубы. Специалисты ЖКХ уточнили, что в домах надо проверить окна.

Энергетики тоже участвуют в таких проверках. А также проводят гидравлические испытания. Напомним, в ходе этого процесса определяют, готовы ли теплосети к зиме. Если нет, что в уязвимом месте происходит порыв. Кстати, из 1000 порывов, выявленных в ходе опрессовок, более 90% устранены.