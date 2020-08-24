Под Липецком мопедист врезался в "Форд" и уехал, бросив 9-летнего пассажира

Под Липецком столкнулись мопед и иномарка: есть пострадавшие Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие выходные в Липецкой области автоинспекторы выявили 4 175 нарушений Правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 60 автомобилистов. 123 человека не пристегнулись. Превысили скорость 3 325 водителей.

В пятницу, 21 августа, на улице Космонавтов в Липецке 15-летний велосипедист попал под колеса «Шевроле Круз». Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.

В тот же день в селе Суходол Краснинского района 38-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21120» сбила 45-летнего мужчину. Его с травмами доставили в больницу. Но спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.

В субботу, 22 августа, в Усмани «Форд Фокус» наехал на 12-летнего велосипедиста. Ребенок двигался во встречном направлении. Мальчика с травмами госпитализировали.

В воскресенье, 23 августа, на улице Крупской в Грязях столкнулись мопедист и «Форд Фокус». По предварительным данным, водитель мототехники не уступил дорогу иномарке на перекрестке равнозначных дорог. От удара мопед отбросило на обочину, где шла 43-летняя женщина. Ее доставили в больницу – оказали помощь и отпустили. Также госпитализировали 9-летнего пассажира мопеда. А сам водитель скрылся с места ДТП. Его ищут.