Под Липецком месяц ищут мужчину

Под Липецком месяц назад пропал мужчина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут мужчину. 52-летний Боев Евгений Викторович пропал месяц назад – 23 июля. Около 6 часов утра он ушел из дома в селе Муравьевка Хлевенского района. До настоящего момента его местонахождение не установлено. В ЛООО «Поиск пропавших детей» отметили – мужчина может быть дезориентирован.

Был одет: свитер в разноцветную полоску, синие джинсы, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Евгения Боева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Либо написать на электронную почту по адресу: ppdlip@mail.ru